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Губернатор Вячеслав Федорищев и депутат ГД Яна Лантратова встретились с участниками СВО и их родными

22 ноября 2024 16:57
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Яна Лантратова сообщила, что за два года по теме СВО принято 115 законов, исходя из общения с бойцами и их родными.

В пятницу, 22 ноября, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялась встреча депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Яны Лантратовой, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с участниками СВО, членами их семей и координаторами филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Самарской области. Встреча была организована совместно с региональным филиалом Госфонда, ведущей выступила его руководитель Наталья Полянскова.

«Мы пригласили сюда членов семей наших героев, участников специальной военной операции. Пригласили по вопросам не праздным - по вопросам обеспечения самым необходимым самих ребят и тех, кто ждет их дома. Для того, чтобы каждый знал, что Победа будет скоро, ребята вернутся с Победой», - сказал Вячеслав Федорищев, открывая встречу. Память погибших защитников Отечества собравшиеся почтили минутой молчания.

По словам главы региона, Яне Лантратовой, которая ведет направление поддержки участников СВО и их семей, приходит много обращений. «Сегодня хотелось бы услышать ваши вопросы и дать на них честные ответы. Самое главное - понять, чем мы еще можем помочь», - обратился губернатор к собравшимся.

Как отметила Яна Лантратова, в рамках рабочей группы по вопросам СВО, созданной по решению Президента Владимира Путина, регулярно проводятся встречи с бойцами и их семьями. Поступившие вопросы отрабатываются с ведомствами, формируются законодательные инициативы. «За прошлый год я проехала 31 регион России, приняла на таких приемах 6895 человек», - отметила Яна Лантратова и сообщила, что за два года по теме СВО принято 115 законов, исходя из общения с бойцами и их родными.

Ряд предложений поступили на сегодняшней встрече. Так, один из ветеранов СВО поднял вопрос о жилье. Он предложил рассмотреть возможность внести изменения в законодательство РФ - права на первоочередное получение и включение в списки нуждающихся в жилых помещениях ветеранам боевых действий СВО и членам семей погибших ВБД, включая сотрудников из числа добровольческих формирований, ЧВК, защитников Донбасса; рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки ветеранам боевых действий СВО и членам семей погибших ветеранов боевых действий, а также право на первоочередную выплату ветеранам СВО, которые стоят в общей очереди, денежной субсидии для приобретения жилья или строительства.
Яна Лантратова сообщила, что эти вопросы будут обсуждать на профильных комитетах Думы.

Еще один участник встречи предложил распространить право на бесплатное приобретение земельных участков не только на участников СВО, награжденных орденами, но и на бойцов СВО - обладателей госнаград РФ.
Вячеслав Федорищев напомнил, что в регионе в качестве меры поддержки принято решение о денежной компенсации в размере 250 тысяч рублей, поскольку не все заинтересованы именно в земельном участке.

«Будем расширять эту практику. Не только земельный участок, но и компенсацию тоже предложим законодателям распространить на ту категорию, о которой Вы сказали», - отметил губернатор, обращаясь к ветерану.

Супруга погибшего участника СВО обратила внимание на необходимость создания программы по поддержке семей военнослужащих, в которых дети появились благодаря процедуре ЭКО. Она рассказала, что ее муж погиб в Макеевке. Уже после трагедии женщина сделала ЭКО и родила 5 месяцев назад. Она также обозначила проблематику нормативного регулирования установления отцовства в таких случаях и права на льготы этих детей.

Вячеслав Федорищев поручил вице-губернатору - руководителю департамента внутренней политики Самарской области Александру Фетисову обеспечить проведение процедуры ЭКО для семей участников СВО за счет региона и фонда ОМС.

Отвечая на вопрос дочери погибшего военнослужащего о бесплатном проезде в общественном транспорте по проездной социальной карте «Za Победу!» для родителей участников СВО, губернатор подчеркнул: эта мера уже действует, но ее планируется наращивать.

По его словам, в некоторых регионах есть карта, по которой всем членам семьи участников СВО практически во всех региональных ритейлерах, магазинах предоставляется скидка. Такую практику планируется ввести и в Самарской области с 1 января. «Мы хотим объединить карты, чтобы у члена семьи участников СВО был один электронный документ, который бы позволял пользоваться абсолютно всеми мерами региональной поддержки», - сказал Вячеслав Федорищев.

Яна Лантратова отметила: это замечательная инициатива, которую через опыт Самарской области можно транслировать и на другие субъекты.

Кроме того, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что уже сейчас необходимо выстраивать и насыщать кадрами инфраструктуру для бойцов, которые вернутся домой после Победы. Это должны быть центры, связанные с трудоустройством, психологической помощью. Так, с 1 января в пилотном режиме в нескольких муниципальных образованиях области должен начать работу центр психологического сопровождения, в том числе для семей военнослужащих. А в первом квартале данная практика охватит все муниципальные образования с числом жителей более 10 тысяч. Настроить эту работу поможет филиал фонда «Защитники Отечества».
По словам губернатора, не все жители, которым такая помощь нужна, готовы за нею обратиться. «Сейчас в это сложное время важно обращаться за профессиональной помощью», - акцентировал внимание Вячеслав Федорищев. Яна Лантратова подтвердила, что такой запрос от людей действительно есть, и заверила во всяческом содействии в этой работе.

В ходе встречи обсудили также возможность поощрения на региональном уровне для тех, кто ушел на СВО до мобилизации. Этот вопрос – подходы, списки – губернатор поручил отработать с общественным советником по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, Героем России Максимом Девятовым.

Один из участников встречи рассказал об интересе к региональной программе «Школа героев» со стороны военнослужащих и из других субъектов страны, а также членов семей бойцов. «Инициатива востребованная», - отметил он.

«Многие вещи начинаются со своего дома, своего города. И ситуацию надо менять на местах. Вот почему мы ребят - участников СВО попросили стать кураторами глав муниципальных образований. Потому что у вас есть и хорошее понимание жизни, и достаточно серьезная, в полном смысле этого слова, патриотическая составляющая. Вы защищали, защищаете с оружием в руках нашу страну, а значит, вы ей преданы. И вы достаточно волевые, чтобы менять ситуацию. Нужно это делать вместе», - подчеркнул губернатор и пригласил всех заинтересованных к этой работе.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

Теги: Акценты Самара

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