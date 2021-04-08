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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку

8 апреля 2021 14:22
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Он решил баллотироваться в депутаты Госдумы.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку. Об этом он сам заявил в четверг в обращении к жителям региона, передает ТАСС.

"Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - сказал он.

"Мне представляется, что за 16 лет мы с вами сделали много добрых и очень важных дел, сейчас должны вместе сосредоточиться на продвижении интересов и Ульяновской области, и других регионов РФ. Мы отдаем себе отчет, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло в том числе для молодых команд, молодых управленцев", - добавил он.

Губернатор уточнил, что верит, что новая команда сохранит все лучшие наработки.

"Я искренне верю, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, принесет лучшее, новое, что есть в нашей стране, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев. Именно этим обусловлено мое огромное желание избираться к Государственную думу", - отметил Морозов.

 

Фото:   Донат Сорокин/ТАСС

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