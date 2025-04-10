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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025

10 апреля 2025 13:47
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» презентовал свежее исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Апрель 2025». Авторы использовали данные нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием губернаторов в Telegram-каналах. По итогам анализа всего массива публикаций в русскоязычных Telegram-каналах нейросеть составила рейтинг упоминаемости глав российских регионов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогу марта собрал 16 277 упоминаний в Telegram-каналах, разместившись на 1-ем месте в рейтинге упоминаемости в Приволжском федеральном округе губернаторов в Telegram за март. Также Вячеслав Федорищев занял 7-е место в общем рейтинге упоминаемости губернаторов и 7-е место в топе по индексу активности аудитории.

На 7-м месте губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (16 277). В марте в приволжском регионе также не обошлось без атак БПЛА – была попытка нанесения ущерба промышленному предприятию в Сызрани, дрон был ликвидирован; три БПЛА были сбиты в Новокуйбышевске. Заметным стал визит в Самарскую область главы Минстроя Файзуллина, который подчеркнул важность завершения строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Важным событием стал визит в регион делегации из Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном, который в сопровождении Федорищева и главы «Роскосмоса» Баканова познакомился с работой производственных площадок АО «РКЦ Прогресс». Однако наиболее резонансным стало заявление Федорищева по поводу создания «открытого реестра инициатив и обещаний правительства Самарской области», в котором «будет отражено все, что было обещано и анонсировано чиновниками, руководителями различного уровня». Жители региона с воодушевлением и живо встретили очередную оригинальную инициативу губернатора, и уже вовсю каламбурят в Telegram-каналах, что «ждут выполнение обещания губернатора о появлении реестра обещаний».  

Персональный аккаунт Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Telegram https://t.me/Fedorischev63 по итогам марта занимает 12-е место в федеральном ТОПе по их общему количеству (109 100).  

 

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