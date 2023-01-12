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Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей

12 января 2023 09:52
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Губернатор Самарской области организовал телемост для военнослужащих и их семей

Губернатор Дмитрий Азаров работает в Ростовской области. Накануне Глава самарского региона провел встречу с земляками – защитниками Отечества, а также организовал телемост, во время которого военнослужащие смогли пообщаться со своими родными и близкими. Губернатор подчеркнул: сегодня такое общение особенно важно – ведь родственники бойцов очень волновались за них после произошедшего в Макеевке.

«Я хочу в первую очередь поблагодарить Министерство обороны за то, что мы проводим очередную видеоконференцию, поскольку не первый раз проводится такой телемост с нашими военнослужащими, которые исполняют свой долг здесь, на рубежах защиты нашего Отечества, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. – Этот телемост имеет особое значение. Я хочу еще раз поприветствовать всех родных и близких, которые собрались сегодня в Самаре, чтобы поговорить с бойцами. Я побывал в военном городке, мы посмотрели условия размещения военнослужащих. Но, думаю, лучше услышать самих военнослужащих, наших земляков. Есть возможность им пообщаться с матерями, женами, которые собрались в Самаре».

Организованный по инициативе Главы региона телемост объединил военнослужащих и их родственников из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и ряда муниципальных районов губернии. Родственники подчеркнули, что для них это – возможность увидеть родные лица, узнать у самих военнослужащих, все ли у них хорошо, и укрепить в бойцах уверенность в том, что их поддерживают и ждут возвращения домой их семьи, друзья и все жители региона.

«Мама, привет. У меня все хорошо, – обратился к матери один из военнослужащих. – Обещаю вернуться домой с победой. Передавай привет всем от меня»«Мы в это верим, очень жду тебя и люблю, – ответила сыну мать. – Спасибо всем ребятам, которые защищают нашу Родину, мы гордимся вами!»

«Я вас всех уже знаю заочно. Надеюсь, что скоро познакомимся лично и со всеми увидимся. Мы все вас очень сильно любим, скучаем и ждем вашего возвращения!», – сказала одна из матерей, обращаясь не только к своему сыну, но и ко всем бойцам полка.

У одного из бойцов на днях родился долгожданный ребенок. Родные попросили командование по возможности отпустить бойца на побывку домой – повидать маму с малышом.

«Хотелось бы вас поблагодарить за эту встречу, за то, что вы нашли время приехать к нашим ребятам пообщаться, это сегодня для нас очень важно, спасибо вам большое. Добра вам всем, мирного неба, благополучия», – обратился к родственникам военнослужащих заместитель командира полка.

Разговор длился более часа. Родные и близкие, пообщавшись со своими защитниками, смогли убедиться, что ребята достойно несут службу, успешно справляясь со всеми боевыми задачами.

«Дорогие мои, я понимаю ваши волнения, и рад, что сегодня получилось увидеть своих мужей, сыновей, своих родных и близких», – сказал Дмитрий Азаров в завершении встречи, отметив, что такие телемосты по мере возможности будут проходить на регулярной основе.

«Знаю, что парни держат связи с домом. Пройдя по военному городку, поговорив с земляками, убедился в том, что все позвонили домой, успокоили вас, успокоили просто тем, что вы услышали голос родного человека», – отметил Губернатор, обращаясь к матерям и женам, которые ждут возвращения своих героев.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь семьям военнослужащих по любым вопросам будет оказываться непрерывно. «Отдельно поговорю еще об этом с бойцами, если есть какие-то вопросы, – заявил Губернатор. – Постараюсь позаботиться обо всех подразделениях, в которых сегодня служат наши самарские защитники Отечества. Мы гордимся парнями, они настоящие молодцы. И тот боевой дух, который сегодня здесь чувствуется, вселяет в меня уверенность и надежду в том, что враг будет разбит и победа будет за нами. Парни, которым пришлось очень непросто, ведут себя очень мужественно, стойко переносят все тяготы военной службы. И конечно, я горжусь тем, что таких защитников Отечества рождает самарская земля».

Уже после завершения телемоста Губернатор провел личный прием бойцов. Все обращения и вопросы взяты на особый контроль.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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