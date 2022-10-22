Губернатор Самарской области: большинство мобилизованных многодетных отцов возвращены из частей

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Большинство мобилизованных Самарской области, которые по новым разъяснениям Минобороны не подпадают под призыв, уже вернулись к семьям. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Напомним, в соответствии с разъяснениями Минобороны, к категориям граждан, которые имеют отсрочку от призыва, отнесены отцы троих детей, которым не исполнилось 16 лет. Всего таких мобилизованных на территории нашего региона выявлено 67 человек. 46 из них уже возвращены из воинских частей. В то же время, пятеро мобилизованных этой категории изъявили желание остаться служить добровольно. Таким образом, из воинских подразделений к родным предстоит отправить еще 16 человек.

Все процедурные моменты будут завершены в ближайшие дни, возврат мобилизованных планируется провести до 25 октября. Напомним, ранее глава региона в разговоре с военным комиссаром области Алексеем Вдовиным дал указание по выверке списков граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение. Вопрос рассмотрен на заседании областной призывной комиссии по мобилизации и находится под постоянным контролем губернатора.

Фото: пресс-служба правительства СО