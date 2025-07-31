Губернатор Самарской области 31 июля находится в городе Снежное в ДНР

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В своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев рассказал, что у него состоялся разговор с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, во время которого были озвучены новые вводные, в том числе по объектам, которые помогает ремонтировать Самарская область. Сегодня запланировано их посещение.

- А вечером подведем итоги и перейдем к общению с промышленными предприятиями по всем четырем новым территориям. Промышленные предприятия дают свои предложения в рамках комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", которую я возглавляю по поручению Президента. Будем докладывать министру промышленности Антону Андреевичу Алиханову предложения новых территорий, - рассказал глава 63-го региона.

Тем временем дети из города Снежное приехали на оздоровительный отдых в Самарскую область. На днях Вячеслав Федорищев навестил ребят и узнал, как они проводят время в тольяттинском пансионате, пишет Сова.