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Губернатор поручил главам городов взять на особый контроль работу по расчистке улиц от снега

10 января 2021 14:38
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В центре внимания - расчистка улиц, дворов и транспортных магистралей от снегопада, прошедшего в минувшие сутки.

В воскресенье, 10 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел совещание с главами муниципалитетов, руководством областного минтранса и ГУ МЧС.

В центре внимания - расчистка улиц, дворов и транспортных магистралей от снегопада, прошедшего в минувшие сутки - вопрос зоны прямой ответственности местных властей. Губернатор поставил задачу главам городов сосредоточить максимальные усилия на уборке территорий в предстоящие сутки, перед первым рабочим днём после новогодних праздников.

Погодные условия на территории региона продолжают оставаться непростыми. За минувшие сутки в центральных районах Самарской области выпало от 55% до 77% месячной нормы осадков. Глава региона поручил муниципальным властям, в чьей компетенции находится уборка улиц, а также руководству министерства транспорта, которое курирует дороги и трассы регионального значения, предпринять все усилия, чтобы максимально расчистить транспортные артерии, тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, подъезды к социальным учреждениям. Не менее важно обеспечить расчистку дворов от снега и надели, подъезды спецтехники к мусорным контейнерам и своевременный вывоз мусора. Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов должны контролировать работу УК, ТСЖ, ЖСК и прочих обслуживающих организаций в этом вопросе.

Особое внимание - расчистке крыш: на улице сохраняется теплая погода, возможен сход снега. Дмитрий Азаров поручил главам городов взять эту работу под личную ответственность, обеспечить контроль за обслуживающими организациями, а также провести муниципальные штабы, чтобы выработать четкий план действий по ликвидации последствий снегопада.  Глава региона отметил: при необходимости муниципалитеты могут обратиться за содействием к руководству крупных предприятий, чья спецтехника поможет в уборке снега.

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Комментарии

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10 января 2021  14:38
В центре внимания - расчистка улиц, дворов и транспортных магистралей от снегопада, прошедшего в минувшие сутки.
Губернатор поручил главам городов взять на особый контроль работу по расчистке улиц от снега
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