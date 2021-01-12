Губернатор обсудил с профсоюзами медработников ситуацию в медучреждениях

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Во вторник, 12 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции обсудил вопросы оплаты и охраны труда медицинских работников в период пандемии с профсоюзными организациями лечебных учреждений региона. Именно они дают независимую оценку ситуации в трудовых коллективах, поднимают те вопросы, которые являются самыми животрепещущими для медицинского сообщества. Во встрече активное участие также приняли волонтеры и депутаты губернской думы.

В начале беседы Губернатор поблагодарил всех медработников за спасенные жизни и защиту здоровья жителей губернии. Особые слова признательности Дмитрий Азаров адресовал тем специалистам больниц, которые провели новогодние праздники на рабочем месте – на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы в праве гордиться нашим здравоохранением. Каждый день ушедшего года испытывал нас на прочность. И мы убедились, что вместе мы сильнее. Объединять усилия всего общества, опираться друг на друга, чувствовать плечо поддержки, помогать ближнему и самому принимать помощь с благодарностью – это нормально, это заложено в традициях нашего народа. Благодаря готовности упорно и бескорыстно трудиться многое из того, что казалось невозможным, стало реальным», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко всему медицинскому сообществу региона.

По мнению Губернатора, благодаря совместной работе областного Правительства и профсоюзных организаций больниц, которые насчитывают более 250 тысяч человек, удалось принять ряд важных и своевременных решений. «Нам с вами удавалось вносить коррективы в определение методики расчета оплаты труда тех, кто работает в «красной зоне» даже на федеральном уровне, – напомнил Глава региона. – На основании подготовленных расчетов министерством здравоохранения Самарской области мной было инициировано обращение в Правительство России. И вы знаете, что были выделены дополнительные средства на выплаты медработникам в размере 10 млрд рублей на всю страну. Именно наша инициатива создала для этого предпосылки».

Напомним, вопрос оплаты труда сотрудникам больниц, которые лечат пациентов от новой коронавирусной инфекции, Губернатор держит на личном контроле. Он выразил готовность и в дальнейшем оказывать необходимую помощь по защите прав медработников на безопасные условия труда и достойную оплату.

Дмитрий Азаров рассказал о том, что на федеральном уровне работа региональной системы здравоохранения получила высокую оценку: «В нашем разговоре с Министром здравоохранения страны Михаилом Альбертовичем Мурашко было очень приятно услышать благодарность за наши инициативы, четкий и профессиональный подход, внимательное отношение и к пациентам, и к рекомендациям».

Своих коллег на совещании поприветствовал и президент медицинского университета, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. Он отметил, что подобные совещания необходимо проводить регулярно, чтобы понимать возникающие проблемы и принимать необходимые решения заблаговременно.

«Пока мы не справились с угрозой распространения коронавируса, но у нас уже есть огромный опыт работы в этом направлении. Нам удалось привлечь большое количество врачей, дефицит которых мы испытывали в самом начале пандемии, в том числе, благодаря переподготовке специалистов, – подчеркнул Геннадий Котельников. – Наши врачи, выпускники медицинского университета, колледжей достойно справляются с задачами по спасению жизней и сохранению общественного здоровья населения региона. Это героический труд. Нам надо выдержать набранные темпы работы, потому что мы обязаны победить этот недуг».

По мнению участников совещания, консолидация всех сил и средств, особенно в этот непростой период распространения инфекции, позволяет решать самые сложные задачи. Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников привел в пример ситуацию с выплатами медработникам ковид-госпиталей, которая сложилась весной прошлого года. «Если в начале прошлого года поступали сотни обращений, то сегодня – возникают лишь единичные случаи. Этого удалось добиться благодаря подключению к диалогу профсоюзов, налаживанию работы по информированию медиков. В организациях, где применяются механизмы социального партнерства такие проблемы решаются эффективно», – уверен он.

Напомним, при поддержке Главы региона профсоюз работников здравоохранения еще в прошлом году организовал штаб и работу горячей линии. И по инициативе организации была запущена специальная программа для оздоровления и отдыха врачей, работающих в «красной зоне», и членов их семей.

«Люди устают. И я хочу сказать отдельные слова благодарности вам, Дмитрий Игоревич, за организацию бесплатного отдыха для медработников в санаториях региона. Ею воспользовались сотни врачей, которые эмоционально разгрузились, отдохнули. И мы надеемся, что этот проект в 2021 году также будет реализован, ведь от этого зависит, в том числе, микроклимат в коллективах», – отметила председатель профсоюза работников здравоохранения Татьяна Сивохина.

Глава региона поблагодарил общественников за активную позицию и правильные предложения и поручил министерству здравоохранения региона продолжить работу по оздоровлению сотрудников лечебных учреждений и их детей. «Все мы понимаем, какая нагрузка сегодня выпадает на медработников – в равной степени на врачей, медсестер, санитаров. И этот проект семейного отдыха для врачей надо продолжать на постоянной основе, это очень важно. Я считаю, что мы еще многое обязаны сделать в интересах медработников», – подчеркнул Дмитрий Азаров

Председатель профсоюза Красноярской ЦРБ Сергей Князев в ходе совещания доложил Губернатору об устранении замечания по обеспечению средствами индивидуальной защиты работников ФАП, которые были даны во время рабочей поездки руководителя региона в муниципалитет. «Мы проверили все фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики и поликлинические отделения на наличие СИЗ. Сегодня везде есть специальные костюмы, респираторы для врачей, которые могут столкнуться с больными коронавирусом», – рассказал он и добавил, что на сегодняшний день всем медикам положенные деньги выплачиваются своевременно.

«Врачи должны постоянно чувствовать свою защищенность, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем руководителям больниц. – Попрошу за этим следить, потому что защита здоровья медработников – важнейший вопрос. Средства защиты, вакцинация – всем этим каждый врач должен быть обеспечен».

Во время беседы главный врач городской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов обратил внимание Главы региона на то, что не все специалисты, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, имеют право на федеральные выплаты. В частности, речь зашла о старших врачах «скорой помощи», которую наряду с фельдшерами осуществляют диспетчеризацию в операционных залах.

Руководитель одного из крупнейших ковид-госпиталей страны – Тольяттинской городской больницы №5 – Николай Ренц добавил, что выплатами не обеспечены и работники по обслуживанию коммуникаций, медицинской и оргтехники, которые тоже периодически работают в «красной зоне». «От них зависит работа всех систем больницы. Оборудование не простаивает и постоянно эксплуатируется, поэтому всегда требуется помощь электриков, сантехников, IT-специалистов», – отметил главный врач.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян пояснил, что эти вопросы уже отрабатываются: «Временное решение – стимулирование указанных работников за счет средств системы обязательного медицинского страхования. Вторым решением является наше обращение в Министерство труда России о включении этих специалистов в категории, которые также могут претендовать на получение социальных выплат. Соответствующие письма направлены». Дмитрий Азаров поручил министру проработать вопрос более детально до конца недели.

Армен Бенян добавил, что с начала введения доплат за особые условия труда медицинским работникам, Самарская область получила дополнительные выплаты на сумму 3,7 млрд рублей. Кроме того, Правительством региона внесены изменения в бюджет, которые предусматривают ежемесячно 20 млн рублей на организацию горячего питания для медицинских работников и 6 млн рублей – на проживание тех сотрудников, которые переехали в другой населенный пункт для работы в COVID-госпитале.

В ходе совещания был рассмотрен и ряд других инициатив. По результатам их обсуждения Губернатор Самарской области дал поручения профильным ведомствам о включении предложений медицинских работников в перспективные планы работы.

«Хочу еще раз сказать спасибо всем медработникам. Наша ответственность, обязанность обеспечивать в полной мере защиту трудовых коллективов, справедливые в соответствии с их вкладом, трудом выплаты, создавать дополнительные социальные гарантии. В этом залог того, что мы недопустим несправедливости и сможем и впредь поддерживать наших врачей», – резюмировал Дмитрий Азаров.