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Губернатор о здравоохранении: при любых кадровых перестановках ситуация для пациентов должна меняться исключительно в позитивном ключе

16 февраля 2021 20:59
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16 февраля в программе "Главная тема" на канале "Россия 24" губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей региона.

16 февраля в программе "Главная тема" на канале "Россия 24" губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей региона, фактически проводя личный прием в прямом эфире. Темы были различные: строительство детских садов, возведение Сокского моста, расселение граждан из ветхого жилья. Был затронут и вопрос здравоохранения.

С письмом к губернатору обратилась жительница Самары. Она - мама 15-летнего сына, который страдает тяжелой формой ДЦП и имеет инвалидность. Женщина пояснила, что ранее из больницы к ним приходили врачи и оказывали все необходимые услуги. Однако на днях семья столкнулась с проблемой: на приём к стоматологу женщине с сыном сказали идти в поликлинику. По словам женщины, такие перемены произошли в связи со сменой главного врача.

Губернатор Дмитрий Азаров подключил к диалогу министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и поручил разобраться с вопросом, наладив прежний контакт между пациентами и врачами.

Армен Бенян отметил, что министерство проанализировало вопросы, поступившие через соцсети, в том числе и этот.

- Вчера к ребёнку на дом выезжала бригада специалистов. Ему оказали всю необходимую стоматологическую помощь. В амбулаторном или стационарном лечении он не нуждается. Впредь будем динамически наблюдать этого ребёнка и осуществлять профилактические осмотры, - ответил Армен Бенян.

Дмитрий Азаров подчеркнул: при любых кадровых перестановках ситуация для медучреждений и пациентов должна меняться исключительно в позитивном ключе.

- Очень важно, когда происходит та или иная кадровая ротация, чтобы не происходило ухудшения доступности предоставления медицинских услуг. Здесь могут быть только улучшения, - подытожил губернатор, передает sova.info.

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

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Комментарии

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16 февраля в программе "Главная тема" на канале "Россия 24" губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей региона.
Губернатор о здравоохранении: при любых кадровых перестановках ситуация для пациентов должна меняться исключительно в позитивном ключе
16 февраля в программе "Главная тема" на канале "Россия 24" губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей региона. Политика региона
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