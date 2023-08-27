Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами казачьего отряда "Ермак" перед их отправлением в зону СВО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с бойцами подразделений 15-го казачьего добровольческого отряда «Ермак» из Самарской области, которые готовятся отправиться в зону проведения специальной военной операции. Встреча прошла в воинской части, расположенной в Волжском районе Самарской области, где военнослужащие проходят тщательную подготовку и боевое слаживание. Часть из них только приступают к обучению, а часть уже завершают подготовку.

Дмитрий Азаров побывал на полигоне, посмотрел, как идут занятия, казаки продемонстрировали свои навыки. Также губернатору представили работу системы наводки по цели с помощью БПЛА.

«Готовимся, работаем, - рассказал один из бойцов, принявших решение пойти защищать Родину. – Здесь, в принципе, ничего сложного. Главное – взаимодействие между подразделениями». Он высоко оценил работу инструкторов. По его словам, они «работают на 5 баллов, самые лучшие». «Готовят нас очень хорошо по всем направлениям, то есть и по стрелковой, и по картографии, и по миномету, по всем видам подготовки. Огромное спасибо инструкторам, особенно учебному центру и всем нашим ребятам», - поблагодарил он.

Половина состава подразделения, которое убывает на передовую в ближайшие дни, уже имеют опыт. «Соотношение правильное, когда порядка половины казаков уже не в первый раз отправляются, соответственно, имеют боевой опыт, и подскажут, и поднаправят, и поддержат, особенно на начальном этапе пребывания в зоне СВО. И я думаю, что это подход очень верный и правильный, позволит и личный состав сохранить - а мы вас ждем всех на родной земле. Знаю, что, исполнив свой сыновий долг перед Родиной, вернетесь сюда с гордо поднятой головой. Конечно, все мы хотим и как можем приближаем Победу. Уверен, она придет, потому что сыны Отечества стоят на страже ее интересов», - обратился губернатор к бойцам.

Глава региона поблагодарил казаков за отвагу, мужество, готовность защищать Родину. «Знайте, что здесь о вас ни на минуту не забудут. Мы всегда готовы помочь и плечо подставить, пока вы там, пока вы Родину защищаете», - заверил он земляков.

Дмитрий Азаров не раз навещал отряд на позициях в зоне проведения СВО, передавал дополнительное оборудование и спецсредства, инициировал проведение телемоста, чтобы бойцы смогли пообщаться со своими близкими, проводил личный прием. В этот раз Губернатор тоже пригласил бойцов обращаться с любыми вопросами – по подготовке, материальному обеспечению, а также личного характера, в том числе по поддержке семей.

Казаки рассказали, что уже прошли огневую и тактическую подготовку, изучают оказание первой медицинской помощи.

«Походный атаман сказал мне, что вот это занятие самое главное, это занятие позволяет в первую очередь сохранить жизни. Поэтому я вас попрошу – я понимаю, что вы люди опытные, а некоторые многоопытные, но тяжело в учении – легко в бою. Давайте мы здесь все навыки отработаем, попотеем, потерпим, чтобы там, если помощь товарищу понадобится, оказать быстро и качественно. И самому себе, конечно, оказать первую медицинскую помощь», - отметил глава региона.

Еще одну часть бойцов готовят для следующей смены состава. «Полтора месяца есть у вас еще на подготовку. Конечно, надо стараний приложить много для того, чтобы там приходилось меньше отвлекаться на освоение навыков, все их здесь надо получить. Это позволит и жизнь сохранить себе и товарищам, и конечно же, врага бить как должно», - напутствовал казаков губернатор.

Фото: Дмитрий Бурлаков