Губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов на передовой в зоне СВО

368

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в выходные дни поддержал военнослужащих региона в зоне СВО. Как и обещал бойцам ранее, в ходе предыдущих поездок, Глава региона приехал в расположение частей 2 Гвардейской краснознаменной общевойсковой Армии, которые сейчас защищают нашу Родину на передовой, чтобы поддержать их и передать дополнительную технику, которая поможет приблизить победу над нацизмом.

«Очень важно, парни, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, знали, что мы вместе. Это главное, почему я сегодня здесь. Чтобы передать, что абсолютное большинство граждан страны, наших земляков – вместе с вами своими помыслами, помогают армии в тылу выполнять боевые задачи, поддерживают морально, помогают вашим семьям», - рассказал Дмитрий Азаров в разговоре с защитниками Отчества.

В расположение войск от Самарской области доставлена очередная партия специальных технических средств: беспилотники и средства борьбы с БПЛА противника, радиостанции, ноутбуки, планшеты и иная техника. Для улучшения бытовых условий привезены генераторы, печки и термосы, продукты питания. Кроме того, бойцам передан запас термобелья, носков и другой одежды, которая в условиях военного времени быстро приходит в негодность.

«Андрей Владимирович Колотовкин как заботливый отец-командир и подготовку проводит, и расстановку грамотную. Но, тем не менее, мне важно дополнительно узнать, что еще нужно: во-первых - по амуниции, во-вторых - по семьям, если там какая-то помощь нужна», - подчеркнул Губернатор.

Бойцы попросили Главу региона прислать дополнительную партию сапог – в сырую погоду такая обувь незаменима, а в боевых условиях портится быстро. Напомним, непромокаемые утепленные сапоги вошли в перечень экипировки, которые выдали от региона каждому мобилизованному перед отправкой. Губернатор заверил, что дополнительная партия сапог будет направлена в расположение войск в ближайшее время.

«Спасибо вам, администрации, всем жителям Самарской области. Благодаря вашей поддержке военнослужащие, конечно, живут в лучших условиях, чем жили. Очень большая помощь идет от Самарской области, она неоценима», - подчеркнул Командующий второй Гвардейской краснознаменной общевойсковой Армией Андрей Колотовкин.

Бойцы показали Губернатору, где живут и в каких условиях несут службу. Чтобы приближение Нового года чувствовалось и здесь, по просьбе защитников Отечества привезли новогодние елочки и гирлянды. Для бойцов организовали и два мини концерта. Заслуженный артист России Сергей Войтенко спел бойцам песню, которая написана несколько дней назад. Первыми слушателями стали именно самарские военнослужащие.

Совсем недавно на передовую был доставлен ценный груз – письма от родных и близких бойцов, а также открытки и рисунки самарских школьников. Защитники Отечества передали вместе с губернатором ответный привет - письма для своих семей в Самарской области, а также тем ребятам, которые своими теплыми пожеланиями поддерживают боевой дух наших земляков.

«Обязательно доставлю, сомнений нет. Забираю и постараюсь, чтобы это все в кратчайшие сроки было доставлено!», - заверил Дмитрий Азаров.