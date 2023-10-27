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Губернатор Дмитрий Азаров назначил Владимира Василенко министром энергетики и ЖКХ Самарской области

27 октября 2023 15:39
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На личной встрече с Дмитрием Азаровым Владимир Василенко доложил о результатах своей работы в должности первого заместителя главы Самары.

Решением губернатора Дмитрия Азарова Владимир Василенко назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

На личной встрече с Дмитрием Азаровым Владимир Василенко доложил о результатах своей работы в должности первого заместителя главы городского округа Самара.

«Работа в целом вам хорошо знакома, но на региональном уровне масштаб задач иной. Особенности территорий, каждого муниципалитета предстоит изучить в кратчайшие сроки. Уверен, что с учетом вашего опыта работы никаких сложностей не возникнет. При этом ваше внимание к Самаре должно быть на первом этапе первостепенным, – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Владимиру Василенко. – Кадровые изменения будут происходить и в администрации города, соответственно, и помощь управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, теснейший контакт и взаимодействие нужно обеспечить. Считайте, что в этот отопительный сезон вы, отвечая в целом за весь регион, де-факто отвечаете в полной мере и за городской округ Самара».

Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы в сфере энергетики и ЖКХ Самары было многое сделано. Так, по городу, как и по всему региону, фиксируется ежегодное снижение аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном секторе, энергетике, газоснабжении, водоснабжении. Этого удалось добиться благодаря системной работе по контролю над исполнением инвестиционных программ, которые реализуют, в первую очередь, энергоснабжающие организации-монополисты.

«У нас лучший показатель в стране по исполнению инвестиционных программ за счет самих компаний-монополистов. Это оценка федерального штаба. Спрос с наших коллег и партнеров, уполномоченных и ресурсоснабжающих организаций должен быть самый строгий. Да, мы работаем по-партнерски и видим, как коллеги развивают свою материально-техническую базу, инвестируют в регион, создавая возможности, в том числе, для привлечения новых проектов, производств. Основа этому – транспортная и инженерная инфраструктура, если этого нет, никакой инвестор не придет. Но при этом спрос за исполнение инвестпрограмм – первостепенный», – поставил задачу Дмитрий Азаров, обращаясь к Владимиру Василенко.

Губернатор отдельно подчеркнул важность эффективной реализации национальных проектов. «На особом контроле должно быть исполнение национальных проектов, которые реализуются по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина и дали колоссальный импульс развитию нашей Самарской области и всей России. У нас масштабные проекты по региону. Работы много. Уверен, что вы справитесь», – сказал Дмитрий Азаров Владимиру Василенко.

Напомним, занимавший должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов ранее был назначен заместителем Председателя Правительства региона.

 

Фото:   Андрей Савельев

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