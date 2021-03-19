Госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России  назначен Дмитрий Мезенцев

71

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление о назначении госсекретарем белорусско-российской структуры бывшего посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, передает ТАСС.

"Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление №1 "О государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева", - сообщает в пятницу пресс-служба белорусского лидера.

О назначении Мезенцева госсекретарем Союзного государства Белоруссии и РФ сообщается также на сайте Кремля.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС