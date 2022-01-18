Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии

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Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Во-первых, что онлайн заседания комитетов могут быть удаленные, что в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже. Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана", - сказал Жуков.

На вопрос, сокращено ли число пленарных заседаний до двух раз в неделю на всю весеннюю сессию, Жуков ответил: "дальше посмотрим, как ситуация складываться будет".

Фото: Единая Россия