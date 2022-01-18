Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии

Я нашел ошибку
Главные новости:
За минувшие сутки с улично-дорожной сети Самары было вывезено 4,5 тысяч тонн снега.
Владимир Василенко поставил задачу увеличить количество вывезенного из Самары снега до 8 тысяч тонн в сутки
Представители обслуживающих организаций обязаны обрабатывать контактные поверхности, в том числе поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта. 
В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов 
Одна из основных целей Климатической стратегии – снижение Сбером до 2023 года выбросов парниковых газов.
Сбер принял Климатическую стратегию 2023
Сейчас на территории Самарской области в рабочее время функционируют контакт-центры на базе медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.
Жители Самарской области смогут получать консультации по COVID-19 по телефону в круглосуточном режиме
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В Самарской области ожидается метель 
В Самаре за сутки заболели 75 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях).
Крещение Господне: история, смысл и традиции праздника
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
Армен Бенян рассказал о готовности региона к новой волне заболеваемости COVID-19
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
0.27
EUR 86.86
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии

18 января 2022 11:58
158
Госдума сократит число пленарных заседаний из-за пандемии

Совет Думы принял решение сократить пленарные заседания до двух раз в неделю из-за ситуации с пандемией, заявил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Во-первых, что онлайн заседания комитетов могут быть удаленные, что в случае необходимости сотрудники аппаратов комитетов могут на удаленке работать тоже. Пока напряженная ситуация, заседания будут два раза в неделю: по вторникам и средам. На этой неделе заседания будут вторник и четверг в связи с выступлением президента Ирана", - сказал Жуков.

На вопрос, сокращено ли число пленарных заседаний до двух раз в неделю на всю весеннюю сессию, Жуков ответил: "дальше посмотрим, как ситуация складываться будет".

Фото: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области изменили COVID-правила
18 января 2022  13:56
В Самарской области изменили COVID-правила
150
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
18 января 2022  11:13
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
209
На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области введено временное ограничение движения
18 января 2022  10:12
На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области ограничили движение
241
17 января 2022  23:37
В Самарской области всерьез взялись за долгострой
282
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
17 января 2022  15:22
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
504
Весь список