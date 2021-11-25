Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина, пойманного с тушей лося

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Госдума согласилась лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей лося, передает РИА Новости.

"За" проголосовал 341 парламентарий, "против" — 55, еще двое воздержались.

Ранее соответствующее представление подала Генпрокуратура. Оно состоит из двух запросов: в первом говорится о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту, во втором — об административной по части 2 статьи 12.26 КоАП за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил забрать.

В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить — и санкция составит уже до пяти лет.

Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации/РИА Новости