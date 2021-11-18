Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября

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Новые поправки, предполагающие повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, будут рассмотрены Госдумой РФ до 24 ноября. Об этом 18 ноября сообщил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, передают "Известия".

«Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены. У нас как раз срок подачи поправок до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин