Госдума приравняла георгиевскую ленту к символам воинской славы

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Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

Таким образом, согласно действующему законодательству, за ее публичное осквернение грозит наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, если то же деяние квалифицировано по статье УК о реабилитации нацизма, злоумышленник может быть приговорен к пяти годам колонии.

Отмечается, что георгиевская лента и ее изображение могут использоваться гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, пишет Смотрим.