Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента, передает РИА Новости.

Документ внесли депутаты от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Новый закон предполагает запрет на:

- продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним;

- торговлю никотинсодержащей жидкостью с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость;

- продажу вейпов на ярмарках, выставках, а также путем развозной и разносной торговли, дистанционно и с использованием автоматов.

Право на реализацию этих устройств получат только розничные магазины, но при этом открытая выкладка и демонстрация, а также предоставление скидок на них будет запрещена.

Помимо этого, документ запрещает демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

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