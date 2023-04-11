Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщается на сайте парламента, передает РИА Новости.
Документ внесли депутаты от всех фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.
Новый закон предполагает запрет на:
- продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним;
- торговлю никотинсодержащей жидкостью с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость;
- продажу вейпов на ярмарках, выставках, а также путем развозной и разносной торговли, дистанционно и с использованием автоматов.
Право на реализацию этих устройств получат только розничные магазины, но при этом открытая выкладка и демонстрация, а также предоставление скидок на них будет запрещена.
Помимо этого, документ запрещает демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.
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