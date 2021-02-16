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Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке сотовых номеров, используемых заключенными в тюрьмах

16 февраля 2021 21:23
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Руководству колоний и следственных изоляторов предлагают дать право обращаться к операторам связи с просьбой прекратить обслуживание номеров, которые используются незаконно.

«Колл-центры» банков в тюрьмах закроют: Госдума приняла во втором чтении законопроект об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. По мнению авторов, это поможет бороться со случаями мошенничества.

Законопроект разработан главами трех думских комитетов — Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым.

Руководству колоний и следственных изоляторов предлагают дать право обращаться к операторам связи с просьбой прекратить обслуживание номеров, которые используются незаконно. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 16 февраля.

Согласно правилам распорядка исправительных учреждений, осуждённым, подозреваемым и обвиняемым запрещено иметь при себе мобильные телефоны. Запрет касается не только заключённых, а всех, кто находится на территории колонии или тюрьмы. Сотрудники ФСИН, оперативники, адвокаты и посетители обязаны сдавать телефоны при входе в СИЗО и тюрьмы.

Но эти правила повсеместно нарушают. Заключённые не просто общаются с друзьями и родными, а занимаются противоправной деятельностью с помощью телефонов. За шесть месяцев 2020 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы изъято 22 тысячи мобильных телефонов, в 2019 году — 55 тысяч, в 2018 году — 56,2 тысячи.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, одного из авторов законопроекта Александра Хинштейна, в последние годы участились случаи противоправных и мошеннических действий в местах лишения свободы.

По данным ФСИН, телефоны используют для оказания давления на свидетелей, организации заказных убийств, поставок наркотиков, в экстремистских целях и для координации действий преступных группировок. С помощью мобильной связи осуждённые организуют незаконные акции, а через лицевые счета абонентских номеров сим-карт, находящихся в пользовании спецконтингента, происходит обращение безналичных денежных средств, за счёт которых финансируют лидеров уголовной среды.

ФСИН России уже сейчас может приостанавливать услуги связи по абонентским номерам, которые используются нелегально. Сотрудники службы устанавливают с помощью специальных технических средств номера, работающие в конкретном квадрате. Но по закону «Об оперативно-розыскной деятельности» заблокировать номер можно только в случае угрозы жизни и здоровью граждан или государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности.

В связи с этим депутаты разработали законопроект, предлагающий расширить возможности блокировки телефонов. В случае его принятия руководители органов уголовно-исполнительной системы получат право обращаться к операторам мобильной связи с просьбой о прекращении обслуживания абонентских номеров. Руководство колоний будет подавать сотовым операторам списки абонентских номеров, работающих на территории исправительного учреждения и подлежащих блокировке.

Таким образом, после принятия законопроекта у сотрудников ФСИН появится механизм противодействия тюремным call-центрам, заявил Александр Хинштейн. Он отметил, что современные технологии позволяют определить даже выключенные мобильные телефоны, передает hinshtein.ru.

 

Фото из открытых источников

 

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