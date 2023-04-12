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Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных
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Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных

12 апреля 2023 09:10
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Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных

Госдума на пленарном заседании во вторник, 11 апреля, приняла во втором чтении проект о поправке, которая предполагает создание единого реестра военнообязанных.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Реестр воинского учёта формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», — сообщается в поправке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных и электронными повестками, будут проясняться, и призвал набраться терпения.

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