Госдума приняла в первом чтении законопроект о "гаражной амнистии"

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Госдума единогласно приняла во вторник в первом чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации. Это решение поддержали 403 депутата, передает ТАСС.

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Как отметил ранее в беседе с ТАСС Крашенинников, в российских городах есть огромное количество гаражей, права на которые фактически не оформлены. Это не позволяет владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению. Не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию многих гаражей, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения. Как правило, проблема вызвана отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи.

С целью исправить эту ситуацию поправки вносятся в Земельный кодекс, законы "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и "О государственной регистрации недвижимости". Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Законопроектом предусмотрен перечень документов, подтверждающих права граждан на гараж. Это, к примеру, договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража. "Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления (МСУ - прим. ТАСС). Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ", - сказал журналистам Крашенинников во вторник. Кроме того, органы МСУ наделяются дополнительным полномочием, которое позволит размещать гаражи, не являющиеся объектами капитального строительства, без предоставления земельных участков - на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Пример из региона

Как отметил в беседе с журналистами депутат от Астраханской области, зампредседателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, в Астрахани проблема регистрации гаражей стоит остро. "Это порядка 35 тыс. незарегистрированных металлических и капитальных гаражей, половина из которых находятся в составе 136 гаражных кооперативов. Каждый из их владельцев так или иначе находится под угрозой сноса, нарушает закон. Эта ситуация явно несправедлива по отношению к людям", - сказал он.

Фото: Егор Алеев / ТАСС