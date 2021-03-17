Госдума приняла новый закон, который вводит штрафы за продажу смартфонов  и компьютеров без российского ПО

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С 1 апреля 2021 года в силу вступает закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны, планшеты и компьютеры, передает iphones.ru со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня Госдума приняла новый закон, который вводит штрафы для нарушителей, продающих устройства без отечественного ПО. Итак, что их ждёт:

- для должностных лиц: от 30 до 50 тыс. рублей

- для юридических лиц: от 50 до 200 тыс. рублей

Предполагается, что документ вступит в силу 1 июля 2021 года.

Apple согласилась исполнять закон о предустановке. С 1 апреля компания будет предлагать российские приложения при активации своих устройств.

Фото: pixabay