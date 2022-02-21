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Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

21 февраля 2022 18:44
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Помимо этого, главы республик попросили президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, а также перспективы взаимодействия в оборонной сфере.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Их заявления транслировал телеканал "Россия 24", передает РИА Новости.

"От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", — сказал Пушилин.

Помимо этого, главы республик попросили президента России рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, а также перспективы взаимодействия в оборонной сфере.

Как отметил глава ДНР, украинские власти решились на силовое решение конфликта. Он подчеркнул, что в Донбассе высоко ценят усилия Москвы в переговорном процессе по Минским соглашениям, однако договоренности не мешают Киеву, который получает военную поддержку от Вашингтона, нарушать установленное перемирие.

Пушилин добавил, что жители Донбасса ощущают себя русскими по духу, и их главная цель — интеграция с Россией.

"Ваши политические решения — такие, как признание документов, выданных жителям наших республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, — бесценно для нас, как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство", — сказал он.

Информацию о подготовке ВСУ к полномасштабному наступлению подтвердил и глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", — сказал он в обращении, которое транслировал телеканал "Россия 24".

По его словам, гуманитарной катастрофы в регионе удалось избежать только благодаря российской помощи.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.

Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

 

Фото из открытых источников

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