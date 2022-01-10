Главы делегаций России и США не стали пожимать руки на переговорах в Женеве

204

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжаются в Женеве за закрытыми дверьми уже второй час. Некоторые детали встречи стали доступны для представителей СМИ только сейчас, передает ТАСС.

Так, на опубликованных протокольных кадрах начала встречи запечатлено, как представители Москвы и Вашингтона заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола. Затем главы делегаций - заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - подходят к флагам для протокольной фотографии.

Дипломаты предпочли встать по разные стороны друг от друга, сохранив таким образом социальную дистанцию. Рябков и Шерман также воздержались от рукопожатия или любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии. Хотя на предыдущих встречах в Женеве они, например, в шутку прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий.

Накануне переговоров Рябков в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает услышать от американской стороны внятную позицию относительно российских предложений и объяснить логику своих подходов. Вместе с тем он выразил серьезные сомнения относительно готовности Соединенных Штатов к такому диалогу.

Фото: Denis Balibouse/Pool via AP/ТАСС