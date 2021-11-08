"Главная Тема" с губернатором Дмитрием Азаровым в прямом эфире состоится 9 ноября

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Главная тема. Самое важное для вас в ответах от первого лица региона. В прямом эфире губернатор Дмитрий Азаров. В центре внимания:

QR-коды, как новая реальность. Чего ожидать в ближайшей перспективе?

На пределе возможностей. Итоги работы специалистов минздрава России в Самарской области. Какие решения приняты?

Жесткие правила пандемии. На какую помощь может рассчитывать пострадавший от ограничений бизнес?

Жителей региона приглашают к диалогу. Ждут ваши вопросы и предложения.

Прямой эфир на телеканалах «Россия 24», «Самара 24», на сайте TVSAMARA.RU, в аккаунте ГТРК «Самара» на YouTube, на странице ВКонтакте и на ресурсах правительства Самарской области 9 ноября в 19:00.