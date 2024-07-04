Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Общественной палаты Самарской области

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В четверг, 4 июля, глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании Общественной палаты Самарской области, которое было посвящено теме роли гражданского общества в оказании помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

Руководитель области подчеркнул: это важнейшая, приоритетнейшая тема. «Все, что мы можем делать, мы должны делать каждый день, с утра до ночи, чтобы обеспечивать одну общую большую цель — нашу великую Победу», — отметил он. По словам главы региона, задача простая – помогать по всем направлениям. Важны дополнительные меры — что еще можно сделать, чтобы обеспечить комплексную поддержку и семей, и самих военнослужащих. «Я буквально на каждом мероприятии стараюсь общаться и с членами семей, и с самими ребятами. Вчера заезжал в фонд «Защитники Отечества», посмотрели, как реализуются поручения, которые были даны. Есть у нас системный шаг вперед по поддержке, он всего лишь очередной. И до этого очень много было сделано, и предстоит нам еще вместе очень много работы. Поэтому хотел бы от вас услышать конкретные предложения», — обратился он к участникам заседания.

Он также отметил, что в этой работе нет мелочей. Важный блок работы связан с обеспечением бесперебойной работы оборонных предприятий области. Здесь на контроле в том числе и обеспечение маршрутов до предприятий, где люди работают в три смены или круглосуточно, организация продленных смен в детских садах, чтобы сотрудники были уверены, что их дети под присмотром.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер отметил: в нынешних непростых условиях главная задача — сохранение общественного единства, что не раз подчеркивал Президент России Владимир Путин. По словам председателя региональной Общественной палаты, жители Самарской области демонстрируют высокую гражданскую активность, инициируют и участвуют в проектах помощи участникам СВО, их семьям, вынужденным переселенцам из ЛНР, ДНР, других новых территорий. В этой работе задействованы некоммерческие организации, общественные, молодежные, ветеранские, религиозные организации, общественные советы, общественные палаты муниципальных образований, бизнес-сообщество, неравнодушные граждане, которые не являются активистами организаций, а действуют по зову сердца. «Таких людей очень много, мы их знаем. Конечно, огромную работу проводит государственный фонд «Защитники Отечества», — добавил он.

О том, как организована в регионе общественная помощь участникам СВО и их семьям, рассказала заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Екатерина Колотовкина. Самарская область пять лет подряд является победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Как сообщила Екатерина Колотовкина, в 2023 году область набрала максимальное количество баллов от экспертов и получила максимальный объем субсидий на реализацию лучших практик поддержки добровольчества в размере 10,5 млн рублей. Помощь волонтеров военнослужащим и мирным жителям Донбасса – отдельное значимое направление добровольческой деятельности региона.

В 2023 году в структуре Общественной палаты была образована рабочая группа по поддержке военнослужащих и членов их семей. Наряду с филиалом фонда «Защитники Отечества» работает Комитет семей воинов Отечества Самарской области — ведет работу по оказанию юридической, психологической, социальной, духовно-просветительской, информационной помощи участникам СВО и их семьям. Благодаря региональному Правительству налажено взаимодействие со всеми министерствами социального блока.

Значимое направление – увековечение памяти об истории и героях СВО. Задача создать в стране региональные, муниципальные музеи, музеи в школах, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников, была обозначена Президентом России. Екатерина Колотовкина предложила создать такие интерактивные музеи в школах и обратилась к главе региона за поддержкой.

Вячеслав Федорищев поддержал предложение, уточнив: в регионе должно быть единое информационное пространство по этой теме, доступ к которому мог бы быть даже с телефона.

«Вы правильно говорите о том, что должны быть интерактивные музеи в школах. Но, по большому счету, это должен быть один интерактивный музей региона, а в школах должны быть локальные представительства, — отметил он. — Как Правительство региона мы выделим грант или субсидию, мы это сделаем».

Глава региона также подчеркнул: важно, чтобы в музее была объективно отражена вся история СВО, ее истоки, история взаимоотношения нашей страны с западными странами. «Здесь не может быть невнимательности, каждое слово, каждый предмет должен быть выверен очень серьезно с историками, культурологами. Уже есть федеральные подходы, которые помогут нам правильно сделать. Мы должны создать единое правильное информационное пространство и, конечно, сделать представительства в школах», — сказал он.

О проекте Общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем» доложил заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. Первый гуманитарный конвой был отправлен в марте 2022 года. В зону проведения специальной военной операции при координирующей роли членов палаты, при участии партнеров – фонда «Звезда и Лира», Торгово-промышленной палаты региона, Нотариальной Палаты Самарской области, областной Федерации профсоюзов и многих других неравнодушных организаций, граждан, уже отправлено более 33 гуманитарных конвоев. Совокупная масса груза составила более 600 тонн. Деятельность продолжается и наращивается.

На заседании обсудили вопросы оказания бесплатной юридической помощи и совершение нотариальных действий для военнослужащих и членов их семей, а также меры по усилению этой работы.

Атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян рассказал о подготовке бойцов добровольческого казачьего отряда БАРС-15 («Ермак») во взаимодействии с военным комиссариатом и ДОСААФ. Ежемесячно проводятся военно-полевые сборы, со студентами самарских технических вузов ведется доработка и улучшение технических средств для СВО. Казачий корпус во взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» работает с семьями военнослужащих — членов отряда. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, более 250 казаков отряда удостоены государственных наград.

В ходе заседания обсудили возможность большего вовлечения казаков не только в задачи, связанные с обеспечением победы в СВО, но и в решение вопросов безопасности на территории региона.

Еще одной темой повестки стала переподготовка бойцов, возвращающихся с СВО, о которой ранее, на встрече с ветеранами СВО, говорил Вячеслав Федорищев. Глава региона отметил: такая работа ведется совместно с Фондом «Защитники Отечества». «Мы вчера это решение озвучили. Это очень важно: «Время Героев» — программа федеральная, президентская, но там не так много ребят сейчас, на этом этапе, могут участвовать. А у нас герои свои, их очень много. Поэтому мы делаем сейчас «Время Героев» — Самара. Это и обучение, это и кадровый резерв, это и школа, в которой на постоянной основе ребята могут подтягивать свои компетенции по разным направлениям». До середины августа по региональной программе будет сформирован первый поток из 50 человек.

Фото: пресс-служба правительства СО