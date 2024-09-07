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Глава региона Вячеслав Федорищев посетил Центр общественного наблюдения

7 сентября 2024 17:05
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Где встретился с наблюдателями и оценил ход избирательной кампании.

Сегодня, 7 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Центр общественного наблюдения (ЦОН), где встретился с наблюдателями и оценил ход избирательной кампании.

Руководитель области проверил работу наблюдателей ЦОНа, а также провел совещание по видеоконференцсвязи Общественного штаба с координаторами наблюдателей в муниципальных образованиях. Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Вадим Чумак доложил о том, что выборная кампания проходит без нарушений.

«Прошу не расслабляться, впереди еще много работы. Она организована хорошо, но контроль ослаблять нельзя, несмотря на то, что со своей задачей вы справляетесь», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Видеонаблюдатели следят за соблюдением избирательных прав граждан, ходом голосования на УИКах и в территориальных избирательных комиссиях. В ЦОНе оборудована видеостена, на которой ведется видеотрансляция со случайно выбранных избирательных участков.

«Это дополнительно помогает достичь открытости процесса, прозрачности, что позволит нам обеспечить легитимность всего избирательного процесса», - отметила Член Совета при Президенте Российской Федерации по правам человека и развитию гражданского общества Екатерина Сморода.

В Центре общественного наблюдения концентрируется вся работа по общественному наблюдению за выборами. Сюда поступают сообщения от общественных наблюдателей, которым дают оценку профессиональные юристы: так же, как и сообщениям избирателей, размещаемым в соцсетях.

Демонстрацию информационных сообщений общественных наблюдателей с избирательных участков провели для врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Вадим Чумак, координатор работы наблюдателей в социальных сетях Тамара Крушинина и куратор взаимодействия общественных наблюдателей в Самарской области с общероссийским Независимым общественным мониторингом Александр Ильин.

ЦОН постоянно открыт для представителей общественности и средств массовой информации. Его посещают лидеры общественного мнения, представители политических партий, кандидаты на должность губернатора Самарской области, юристы и электоральные эксперты, чтобы поделиться оценками выборных событий.

 Члены Общественного штаба ежедневно находятся на связи с наблюдателями во всех муниципальных образованиях, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

Все события на избирательных участках отражаются наблюдателями на портале Независимого общественного мониторинга и в личных аккаунтах.

 

Фото: Иван Макеев, Пресс-служба Правительства Самарской области

 

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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