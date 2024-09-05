Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты в сфере коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры

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В четверг, 5 сентября, в Правительстве Самарской области врио губернатора Вячеслав Федорищев представил Программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, которая была подготовлена вместе с жителями и экспертами.

В числе приоритетных направлений – обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг требует безотлагательных действий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Ежегодная замена коммунальных сетей должна достичь от 2 до 5% от общей протяженности», - отметил Вячеслав Федорищев.

К 2030 году планируется создать возможность подключения к сетям газораспределения еще не менее 25 тысяч домовладений, дополнительно газифицировать более 70 населенных пунктов области. В целом будет проведена большая работа по увеличению объемов инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры: капремонт жилого фонда, газификация, водоснабжение и водоотведение.

При реализации комплексного подхода к работе с территориями будет выстраиваться прозрачная понятная градостроительная политика. «Ключевые задачи здесь – это ужесточение градостроительных регламентов, современные требования к качеству городской среды, внешнего облика зданий и благоустройства общественных и дворовых пространств», - подчеркнул глава области.

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» сформирована сеть опорных населенных пунктов - точек роста региона. «В него включены 33 населенных пункта Самарской области, это все города и практически все административные центры наших районов. Поставлена задача по улучшению качества среды жизни в них на 30% к 2030 году. Разработаем мастер-планы населенных пунктов. Пилотные для Самары, Тольятти и Сызрани начнем готовить уже в этом году», - пояснил Вячеслав Федорищев.

Запланировано усилить работу по благоустройству. Цель - создать и отремонтировать свыше 5 тысяч общественных пространств и дворовых территорий, что вдвое больше показателей предыдущих 5 лет. «Все подходы применим в проектах комплексного развития территорий, сегодня их свыше 20, будет гораздо больше. Будем создавать новые центры притяжения с креативными и современными пространствами. Наиболее крупные из них – это территория стрелки реки Волга и Самара, район стадиона «Самара Арена», - отметил глава региона.

Качество жизни и экономика также зависят от состояния транспортной инфраструктуры. Планируется построить и отремонтировать не менее 2200 км дорог в регионе, в том числе в муниципальных образованиях - 1200 км дорог. «Не менее 85% дорожной сети в Самарско-Тольяттинской агломерации к 2030 году будет соответствовать нормативу. Завершим строительство недостроенного участка проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная». Уделим большое внимание приведению в нормативное состояние улиц, дорог, дворовых территорий и проездов во всех муниципальных образованиях», - добавил руководитель области.

В числе стратегических задач – обновление подвижного состава. Запланировано в течение ближайших пяти лет выпустить на линии 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов, 225 новых трамваев. «И это не окончательные цифры, мы будем расширять направление. В городском округе Самара проведем модернизацию причальных сооружений и построим новое здание речного вокзала. Обеспечим обновление флота. Уже сейчас в планах закупка 6 малых пассажирских круизных судов и 4 судна типа «Валдай», - пояснил глава субъекта.

Также планы по Программе развития затрагивают сферу жилищного строительства. Предполагается возвести не менее 10 млн кв. метров жилья, внедрить механизмы строительства арендного жилья.

«Расселять аварийное жилье планируем через участие в новой программе по устойчивому сокращению непригодного для проживания аварийного фонда с привлечением средств фонда развития территорий в 9 городских округах и 15 муниципальных районах региона общей площадью 228 тысяч кв. метров. Важной задачей является полная ликвидация к 2029 году сложившейся задолженности по предоставлению жилья детям-сиротам», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Еще один приоритет – экологическое благополучие, соблюдение баланса между экономическим развитием и сохранением природных богатств региона. Как отметил Вячеслав Федорищев, усилится контроль за выбросами в атмосферу и сбросами в водные источники. «К 2029 году число пунктов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха увеличим до семи, а на границах Самарской области будут действовать четыре гидрохимических пункта транзитного мониторинга. В результате реализации мероприятий по оздоровлению водных объектов будут улучшены условия для комфортного проживания не менее 250 тысяч наших жителей. К концу 2029 года планируем расчистку участков русел рек протяженностью более 30 км и водных объектов площадью 77 га», - пояснил он.

Совместно с бизнесом планируется создавать мощности и условия для обработки ТКО. «Наша задача – это переход к экономике замкнутого цикла. Введем систему сортировки и раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Ликвидируем 7 объектов накопленного вреда окружающей среде. Мы уже проектируем эти работы», - подчеркнул руководитель региона.

Особыми задачами являются сохранение и расширение площади особо охраняемых природных территорий, защита и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных. В целях обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов запланирована высадка более 4000 га леса.

Фото: Иван Макеев / пресс-Служба Правительства Самарской области