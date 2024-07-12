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Глава региона провел еженедельный прием граждан.

12 июля 2024 16:08
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 Жилье для молодых семей, строительство водовода и дороги.

В пятницу, 12 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.

С вопросом обеспечения жильем молодых семей в рамках программы «Молодая семья» к главе региона обратилась инициативная группа из Тольятти. Женщины пояснили, что недостаточное финансирование приводит к исключению семей из очереди по достижению супругами 36-летнего возраста – «не получают сертификат и вынуждены довольствоваться выплатой, которая не может помочь им в решении жилищного вопроса». О своем примере рассказала Мария Яроченко, которая ожидает своей очереди уже 8 лет. 

Напомним, программа «Молодая семья» доступна для пар, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Выплата по сертификату покрывает до 35% стоимости квартиры или дома. Средний размер социальной выплаты в Самарской области составляет порядка 865 тыс. рублей.

Представители молодых семей попросили руководителя области рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на реализацию программы уже в текущем году, а также пересмотреть стоимость квадратного метра жилья, пояснив, что суммы выплаты не хватает даже на первоначальный взнос.

Врио первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский доложил о динамике финансирования программы «Молодая семья» за последние несколько лет. 

Глава региона обратил внимание на тенденцию ежегодного снижения и поручил предусмотреть в областном бюджете дополнительные средства уже осенью текущего года, а далее – из года в год увеличивать финансирование программы.

«Стоимость жизни растет, а мы снижаем финансовые обеспечения. Это абсолютно неправильно, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – В осенние уточнения бюджета заложите плюс 200 млн. рублей на этот год и далее нарастающим порядком из года в год плюс 200 млн. рублей на программу».

Также глава субъекта обозначил необходимость закрепления на законодательном уровне гарантийного права семей, находящихся в очереди, получить сертификат, несмотря на достижение предельного возраста, и поручил в течение месяца подготовить соответствующий нормативно-правовой акт.

Кроме того, от инициативной группы поступило предложение о корректировке и доработке программы «Молодая семья». Вячеслав Федорищев предложил им войти в состав рабочей группы и присоединиться к подготовке социального раздела большой программы развития Самарской области.

«Всем жителям РФ, всем жителям Самарской области программа представляет равные возможности. Это базовая характеристика всего того, что мы делаем. Нужно с пониманием этого дать такие предложения, которые позволят нам и очередность, и самое главное, качество представления поддержки улучшить. У вас уже есть определенное предложение», – отметил руководитель области.

Жители Елховского района обеспокоены завершением строительства водовода в муниципальном районе. Это послужило поводом для обращения к главе 63-го региона в социальной сети.

Сегодня инициативную группу пригласили на личный прием, где они рассказали, что представляют два села – районный центр Елховку и Березовку, в которых проживают около 4,5 тысяч человек. Жители попросили руководителя области помочь подвести в населенный пункт чистую питьевую воду. Строительство нового водовода началось в 2005 году, затем было приостановлено, а в 2020-м вновь возобновилось. Питьевая вода в муниципальном районе должна была появиться 1 июня текущего года, но сроки вновь перенеслись.

Главе области доложили, что установленные сроки ввода в эксплуатацию были сорваны подрядчиком и заверили в завершении строительно-монтажных работ до 30 октября текущего года. А уже 15 ноября объект будет введен в эксплуатацию.

«Я фиксирую эту дату, чтобы потом проверить. Мне это важно, –обратился Вячеслав Федорищев к жителям. – Если вы увидите, что какая-то не та ситуация получается, позвоните и скажите: «Приезжайте», и мы вместе посмотрим. Объект на контроле».

Жители села Тимофеевка пожаловались руководителю области на отсутствие дороги по улице Пограничной, ведущей к ФАПу. Глава региона пояснил, что работы запланированы, и в настоящее время внесены изменения в проектную документацию, предусматривающие увеличение ширины дороги.

«Приняли решение – дорога будет шириной пять метров, чтобы и машины проезжали, и пешеходы безопасно передвигались. Будет и освещение, и базовое благоустройство», – сказал Вячеслав Федорищев.

Также руководитель субъекта поручил проанализировать все ФАПы на предмет доступности: «Это не только дороги, но это и освещение, это и базовое благоустройство».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Мероприятия

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