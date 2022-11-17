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Глава региона обсудил итоги выполнения работ по восстановлению инфраструктуры и соцобъектов Снежного

17 ноября 2022 16:07
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На сегодняшний день по 78 объектам работы полностью завершены и приняты администрацией города.

В среду, 16 ноября, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с членами Правительства региона, представителями министерств по вопросам восстановления инфраструктуры и социальных объектов города Снежное ДНР. 

Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Наш регион помогает городу восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу. Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем работ по отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства.

«На протяжении всего периода нашего сотрудничества с Донецкой народной республикой и конкретно городом-побратимом Снежное выполнен значительный объем работ по 82 объектам, нужно подвести итоги и спланировать нашу работу по помощи ДНР на следующий год», - отметил глава региона.

На сегодняшний день по 78 объектам работы полностью завершены и приняты администрацией города. Четыре объекта: амбулатория, музей трудовой и боевой славы, центр культуры и досуга «Снежинка» и школа - находятся в высокой степени готовности. Центр «Снежинка» и музей будут готовы на следующей неделе. В амбулатории продолжаются отделочные работы, текущая готовность объекта – 75%. В данный момент ремонт не мешает оказанию медицинских услуг населению, завершить работы планируется в начале декабря. По школе решается вопрос с устройством водоотлива, но она также функционирует. 

Глава региона подчеркнул: чтобы определить требуемый объём помощи, необходимо опираться на официальный запрос со стороны главы Снежного, так как он имеет полную информацию о том, какая помощь требуется городу в 2023 году и какое софинансирование работ идет из различных источников. «Необходимо также обсудить эти пожелания с главой Донецкой народной республики Денисом Владимировичем Пушилиным. Планирую в ближайшее время лично проинспектировать выполнение всех работ на территории Снежного», - сообщил Дмитрий Азаров.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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