Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия

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Заместители министра строительства Самарской области получили дополнительные полномочия. Речь идет об Анне Урусовой и Альберте Хамзине.

— Анна Урусова теперь может подписывать распоряжения о проведении внеплановых проверок; акты, предписания, протоколы, постановления в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Также Анна Владимировна в праве принимать решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон, планируемых к строительству газопроводов (в том числе подписывать соответствующие приказы министерства) и подписывать приказы о предоставлении субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, — говорится в распоряжении министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.

Ранее глава Минстроя наделил Анну Урусову полномочиями подписывать приказы ведомства об утверждении реестра получателей субсидий для завершения строительства и ввода проблемных объектов в эксплуатацию. Также она имеет право утверждать договоры о передаче жилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства вне проблемных объектов.

Вероятно, такое решение было связано с проверкой Минстроя на наличие конфликта интересов. Дело в том, что до назначения на должность министра Евгений Чудаев был генеральным директором компании «Древо», которая является застройщиком микрорайона Южный город и возводила дома в черте Самары. Его отец Николай Чудаев является председателем совета директоров компании «Древо».

Организация тоже участвует в строительстве домов для обманутых дольщиков. Например, в ЖК, который возводят на улице Николая Панова, квартиры получат люди, вложившие деньги в возведение коттеджного поселка «Дубрава».

Еще один заместитель министра Альберт Хамзин с января 2021 года может учреждать государственные бюджетные учреждения, подведомственные Минстрою, а также подписывать приказы о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

А всю работу с бизнес-семьей Евгения Чудаева переложили на главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. Он тоже получил значительную часть полномочий, пишет 63.ру.