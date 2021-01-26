Я нашел ошибку
Главные новости:
Презентация Семейного лектория состоится в Самаре
Презентация Семейного лектория состоится в Самаре
Глава Самары прокомментировала новости о разрушающемся жилом доме на ул. Георгия Димитрова
Глава Самары прокомментировала новости о разрушающемся жилом доме на ул. Георгия Димитрова
170 нарушителей масочного режима в Самаре уже стали фигурантами административных дел
170 нарушителей масочного режима в Самаре уже стали фигурантами административных дел
В Самарской области собака 20 дней ждала на холоде хозяев, пострадавших в ДТП
В Самарской области собака 20 дней ждала на холоде хозяев, пострадавших в ДТП
Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия
Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия
Узнать о наличии задолженности и оплатить ее самарцы могут из дома
Узнать о наличии задолженности и оплатить ее самарцы могут из дома
Онлайн или с доставкой: как и почему изменился рынок услуг в Самаре
Онлайн или с доставкой: как и почему изменился рынок услуг в Самаре
По всей стране приостановлен прием документов по услугам Росреестра
По всей стране приостановлен прием документов по услугам Росреестра
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.5
EUR 91.15
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
В Самаре откроется выставка «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия

26 января 2021 10:38
64
Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия

Заместители министра строительства Самарской области получили дополнительные полномочия. Речь идет об Анне Урусовой и Альберте Хамзине.

— Анна Урусова теперь может подписывать распоряжения о проведении внеплановых проверок; акты, предписания, протоколы, постановления в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Также Анна Владимировна в праве принимать решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон, планируемых к строительству газопроводов (в том числе подписывать соответствующие приказы министерства) и подписывать приказы о предоставлении субсидий для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, — говорится в распоряжении министра строительства Самарской области Евгения Чудаева.

Ранее глава Минстроя наделил Анну Урусову полномочиями подписывать приказы ведомства об утверждении реестра получателей субсидий для завершения строительства и ввода проблемных объектов в эксплуатацию. Также она имеет право утверждать договоры о передаче жилых помещений пострадавшим участникам долевого строительства вне проблемных объектов.

Вероятно, такое решение было связано с проверкой Минстроя на наличие конфликта интересов. Дело в том, что до назначения на должность министра Евгений Чудаев был генеральным директором компании «Древо», которая является застройщиком микрорайона Южный город и возводила дома в черте Самары. Его отец Николай Чудаев является председателем совета директоров компании «Древо».

Организация тоже участвует в строительстве домов для обманутых дольщиков. Например, в ЖК, который возводят на улице Николая Панова, квартиры получат люди, вложившие деньги в возведение коттеджного поселка «Дубрава».

Еще один заместитель министра Альберт Хамзин с января 2021 года может учреждать государственные бюджетные учреждения, подведомственные Минстрою, а также подписывать приказы о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

А всю работу с бизнес-семьей Евгения Чудаева переложили на главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. Он тоже получил значительную часть полномочий, пишет 63.ру.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
26 января 2021  10:38
Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия
Глава Минстроя Самарской области продолжил раздавать замам свои полномочия
Речь идет об Анне Урусовой и Альберте Хамзине. Политика региона
58
25 января 2021  22:21
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.
Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными. Политика региона
411
25 января 2021  16:53
По словам президента, такими слухами россиянам пытались "промыть мозги".
Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным
По словам президента, такими слухами россиянам пытались "промыть мозги". Политика региона
469
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
4284
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
4113
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
4867
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
6428
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
13031
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
11537
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
34064
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
35805
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
35392
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой.
25 января 2021  21:49 
Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
1386
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета.
25 января 2021  18:52 
Дмитрий Азаров – студентам: «Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки»
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета. Образование
1638
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
25 января 2021  10:55 
В Самаре приняли решение не объединять маршруты автобусов №7 и №27
Данное решение приняли по причине обращения жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы Транспорт
1180
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
25 января 2021  10:47 
Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества
Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Образование
1219
В Самарской области прогнозируют сильный туман
25 января 2021  09:39 
В Самарской области прогнозируют сильный туман
Объявлен желтый уровень опасности.  Экология
1207
Весь список
Акценты
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой.
25 января 2021  21:49 
Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
1384
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета.
25 января 2021  18:52 
Дмитрий Азаров – студентам: «Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки»
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета. Образование
1635
В Тольятти подготовят экскурсоводов
25 января 2021  13:26 
В Тольятти подготовят экскурсоводов
Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии. Туризм
1147
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
6229
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
6692
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
11059
Весь список
Новости Тольятти
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
1037
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
3749
22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
3432
Весь список