Глава ЛНР призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал в пятницу жителей республики в кратчайшие сроки выехать на территорию России, передает ТАСС.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Глава ЛНР сообщил о готовности России разместить на своей территории жителей республики.

"Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики", - говорится в заявлении.

Пасечник также обратился с призывом "ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли".

Фото: Александр Река/ТАСС