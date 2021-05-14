Геннадий Котельников: все, что сделано в Самарской области за последние годы, заслуживает самой высокой оценки

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Эффективность и большой опыт работы позволили Дмитрию Азарову в короткие сроки определить приоритетные задачи развития Самарской области и создать для их решения профессиональную команду управленцев.

Так охарактеризовал деятельность главы региона председатель губернской думы Геннадий Котельников накануне ежегодного Послания, с которым Дмитрий Азаров, как ожидается, на следующей неделе обратится к парламенту и жителям.

По словам депутата фракции «Единая Россия» и участника внутрипартийного голосования, то, что уже сделано в регионе, заслуживает самой высокой оценки и является базисом для ее дальнейшего опережающего развития.

«В 2020 году в Самарской области не был остановлен ни один значимый инвестиционный проект, открыто 15 крупных производств с общим объемом инвестиций более 17 миллиардов рублей, создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Долговая нагрузка региона за 3,5 года значительно уменьшилась и достигла докризисного уровня 2013 года. Губернатор проводит большую работу по привлечению в регион средств федерального бюджета, в 2021 году их сумма превысит 54 миллиарда рублей», — отметил Геннадий Котельников.

Он напомнил, что в Самарском регионе за последние годы осуществили несколько крупных инфраструктурных проектов, реализация других идет по ускоренному графику. Открыт стадион «Самара Арена», строятся новые мосты, дороги, школы, детсады, медучреждения. Дальнейшее развитие получили сферы здравоохранения, образования и науки.

«В 2020 году по инициативе Дмитрия Игоревича были восстановлены выплаты более чем 90 тысячам ветеранов труда, которых они лишились в 2017 году. И в целом социальная поддержка населения — это одно из приоритетных направлений Стратегии лидерства Самарской области, разработанной по предложению губернатора», — подчеркнул председатель думы, добавив, что все социальные обязательства власти перед людьми в регионе полностью выполняются, различные льготы и выплаты получают более двух миллионов жителей губернии.

Одной из главных тем традиционного Послания главы региона в 2021 году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Её сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек — они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком населенном пункте губернии он бы ни жил.