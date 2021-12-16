Геннадий Котельников: «Модернизации первичного звена - среди важных и приоритетных тем в развитии региона»

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Председатель Самарской губернской думы, доктор медицинских наук отметил успехи обновления отрасли здравоохранения в регионе.

Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Правительству обеспечить индексацию средств, чтобы программа модернизации первичного звена здравоохранения была реализована в срок и без привлечения впоследствии дополнительного финансирования. Задача должна быть решена до 2025 года, отметил Президент.

С ним согласен и председатель Самарской губернской думы, президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Котельников:

«Глава государства отметил проходящее глубокое обновление инфраструктуры данной сферы, постоянную работу в регионах по введению в строй фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий. Плюс к этому, за три года в регионы поступило свыше тысячи передвижных медицинских комплексов, в рамках национального проекта «Здравоохранение» поставлено также более 40 тысяч единиц нового медицинского оборудования».

«В Самарской области модернизация первичного звена здравоохранения идет полным ходом. Только в текущем году введены в строй 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики и 4 врачебные амбулатории. Весьма своевременной и эффективной стала также выдвинутая губернатором Дмитрием Азаровым программа транспортной доступности медучреждений в сельской и отдаленной местности. В результате лечебные заведения губернии за 3 года получили около 400 новых автомобилей», - напомнил Котельников.

Конечно же, основная проблема в здравоохранении – кадровая, отмечает спикер Самарской губернской думы.

«В систему здравоохранения региона благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» пришли дополнительно более 300 медработников. Но отрасли очень нужны квалифицированные медицинские кадры, особенно в первичном звене здравоохранения», - подчеркнул Геннадий Петрович.

Напомним, народная программа «Единой России» ставит задачу по обеспечению 100-процентной доступности первичного звена здравоохранения, а также разработке и реализации нового стандарта первичной медпомощи, в центре которого — пациент. Реализацией «медицинского блока» программы занимается комиссия партии по здравоохранению, которую по поручению, Президента возглавляет главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.