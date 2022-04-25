Генеральный секретарь ООН Гутерриш в Москве и Киеве намерен говорить о прекращении огня и открытии гумкоридоров

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визитов в Москву и Киев на этой неделе намерен обсуждать прекращение боевых действий и оказание гуманитарной помощи нуждающимся. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

"Конечная цель - прекращение огня и создание путей для улучшения ситуации, в которой находятся люди на Украине, уменьшение имеющихся для них угроз и оказание гуманитарной помощи", - сказал он.

Хак добавил, что в том числе могут обсуждаться такие инициативы ООН, как гуманитарное перемирие в районе Мариуполя, создание гуманитарных коридоров. Он добавил, что пока рано предугадывать итоги встреч.

Гутерриш обсудит во время визитов в Москву и Киев ситуацию в районе Мариуполя, заявил Хак.

"Я уверен, что ситуация в Мариуполе будет одной из тем его (Гутерриша - прим. ТАСС) обсуждений с собеседниками. Посмотрим, какого результата удастся добиться по итогам этих встреч", - сказал он.

ТАСС/POOL/Алексей Майшев