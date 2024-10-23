Генеральный секретарь ООН Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

23 октября генсек ООН планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого МИД Украины назвало неправильным выбором то, что Гутерриш в свое время отказался приехать на организованный Киевом «саммит мира», но при этом решил посетить саммит БРИКС в Казани. Дипломаты посчитали, что этот шаг «не способствует делу мира» и «только вредит репутации ООН».

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны-участницы объединения.