Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ

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Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла в четверг западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека, передает корреспондент ТАСС с места событий. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего "за" или "против" проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 - более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

Представители РФ ранее заявили, что расценивают такие шаги как политически мотивированные, чреватые разрушительными последствиями для системы ООН. Решение по приостановке членства России будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания РФ в Совете в 2023 году. Далее РФ сможет вновь претендовать на членство.

Против резолюции проголосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия , Габон, Иран, Казахстан, Мали, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

Зампостпреда РФ при ООН в свою очередь заявил, что Россия 7 апреля приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН.

В рамках приостановки членства Россия лишится права голоса, но сможет присутствовать на заседаниях Совета.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly/ТАСС