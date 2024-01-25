Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно действующему законодательству, нельзя уволить одинокого родителя с ребенком до 14 лет.
ГД приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
Невыполнение рекомендаций может негативно сказаться на деятельности госкомпаний.
Госкомпании обязали перейти на российское ПО до конца 2024 года
Губернатор выразил уверенность, что новые идеи, проекты и предложения, высказанные студентами на сегодняшней встрече, также впоследствии будут реализованы на самарской земле. 
Студенты области отметили праздник на площадке ПГУТИ в Самаре
Отдельно губернатор поприветствовал волонтеров, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в Донбассе, отправляют, развозят гуманитарную помощь, помогают восстанавливать объекты, школы, больницы, детские сады, дороги, общественные пространств
Дмитрий Азаров встретился с учащимися вузов и ссузов региона
С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5 процента, сейчас он составляет 19 242 рубля.
Путин объявил о повышении МРОТ в России в 2024 году
Один из пострадавших при обрушении насосной станции в Новотроицке всё еще находится под завалами
Интеллектуальная транспортная система сделает движение на дорогах быстрее и безопаснее.
В Самарской области идет работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы
За 2023 год в УТ МВД России по ПФО зарегистрировано более 64 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.
В УТ МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2023 год
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.38
EUR 96.64
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Читатели Самарской областной библиотеки услышат эхо Ленинграда 1941–1944 годов
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ГД приняла закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет

25 января 2024 21:38
165
Согласно действующему законодательству, нельзя уволить одинокого родителя с ребенком до 14 лет.

Госдума провела пленарное заседание, на котором приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому работодателю запрещено увольнять одиноких родителей с ребенком до 16 лет и других законных представителей, воспитывающих детей в одиночку. Об этом 25 января сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ, пишут "Известия".

Согласно действующему законодательству, нельзя уволить одинокого родителя с ребенком до 14 лет.

«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — приводит ГД заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
25 января 2024  12:20
В Самаре в почтовое обращение вышла марка, посвящённая почтовым ящикам
364
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
25 января 2024  11:39
Определен ТОП-20 территорий для участия в голосовании за благоустройство в следующем году в Самаре
683
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
25 января 2024  10:59
Дмитрий Азаров поздравил студентов Самарской области с праздником
303
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
710
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
436
Весь список