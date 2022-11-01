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«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»

1 ноября 2022 11:10
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«Газпром» допустили к обследованию мест взрывов на «Северных потоках»

«Газпром» был допущен к обследованию мест подрыва газопроводов «Северный поток». По итогам осмотра были обнаружены воронки глубиной три и пять метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана. Стенограмма беседы с журналистами опубликована на официальном сайте Кремля.

По словам главы государства, о том, что «Газпром» допустили к обследованию, утром 31 октября ему сообщил глава компании Алексей Миллер. На местах взрыва специалисты обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

Вырвало трубу длиной 40 метров. Разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока-2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы, пишет Лента.

Фото: Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

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