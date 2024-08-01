Я нашел ошибку
Главные новости:
Маркет - отличный способ рассказать о своем проекте, совершить прямые продажи и найти новых клиентов.
"Мой бизнес" объявил о новом старте набора заявок на маркеты в Струковском саду
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Москве со "Спартаком" 5 августа.
"Крылья Советов" в первом кубковом матче проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:1
Основной целью визита стало посещение точек, на которые указали сызранцы в своих обращениях.
Вячеслав Федорищев с незапланированным визитом побывал в Сызрани
В Самаре ночью +15, +17° С, днем +23, +25°С.
2 августа в Самарской области днем кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
В ведомстве сообщили, что их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.
ФСБ России сообщила о возвращении восьми россиян в ходе обмена
Помилованы 13 человек, среди них Гершкович, Уилан.
Путин подписал указ о помиловании обменянных граждан
В Самарской области состоялось совещание под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина.
Вячеслав Федорищев доложил Максиму Орешкину о работе региона по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»
При трудоустройстве специалист получила выплату в размере 750 тысяч рублей.
В Шигонскую больницу трудоустроилась участница программы «Земский фельдшер»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

ФСБ России сообщила о возвращении восьми россиян в ходе обмена

1 августа 2024 21:28
162
В ведомстве сообщили, что их обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

Восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО, были возвращены на Родину в результате обмена на лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

"1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнеров. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. 

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
523
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
333
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
281
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
268
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
435
Весь список