ФСБ России сообщила о возвращении восьми россиян в ходе обмена

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Восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в странах НАТО, были возвращены на Родину в результате обмена на лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает ТАСС.

"1 августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. Их возвращение стало возможным благодаря планомерной и целенаправленной работе компетентных государственных ведомств, а также зарубежных партнеров. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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