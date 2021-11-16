Фракция КПРФ предложила в Мосгордуме дать отрицательный отзыв на законопроекты о QR-кодах

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Фракция КПРФ направила обращение председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением дать отрицательный отзыв на правительственные законопроекты о QR-кодах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

"В связи с изложенным считаем правильным предложить вам: довести содержание настоящего документа до каждого депутата Московской городской думы… сформулировать отзыв Мосгордумы на указанные законопроекты с учетом мнения каждого из депутатов", - следует из письма.

Как отвечают авторы письма, согласно Конституции РФ, "каждый имеет право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям", но, по их словам, люди без QR-кодов лишены такой возможности.

Также авторы документа подчеркивают, что в соответствии с Конституцией РФ "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Такое ограничение возможно только на основании федерального закона в четко ограниченном перечне ситуаций. Ни в одном федеральном законе нет такого понятия, как QR-код", - говорится в письме.

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