Я нашел ошибку
Главные новости:
Спустя 30 лет семья получила шанс на воссоединение.
Иркутянку, ушедшую из дома после ссоры с матерью, нашли через 30 лет в Великобритании
Вор попытался убежать. Школьник догнал его в соседнем дворе и держал до приезда полиции.
В Перми школьник задержал грабителя, отобравшего у девушки телефон
Более 20 миллионов.
Портал "Госуслуги" зарегистрировал рекордное число посещений
Матч завершился победой россиян со счетом 5:0.
Дубль Сергея Пиняева помог юношеской сборной России разгромить Фарерские острова
На максимальный размер пособия могут претендовать граждане, которые постоянно работали, но остались без дохода.
Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице до 12 792 рублей
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.
Фракция КПРФ предложила в Мосгордуме дать отрицательный отзыв на законопроекты о QR-кодах
Они провели телефонный разговор.
Рогозин и глава НАСА Нельсон договорились обеспечивать безопасность экипажей на МКС
Он составляет шесть месяцев.
Минздрав ограничил срок действия QR-кода для тех, кто заразился после вакцинации
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
0.29
EUR 82.52
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Фракция КПРФ предложила в Мосгордуме дать отрицательный отзыв на законопроекты о QR-кодах

16 ноября 2021 22:34
138
Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Фракция КПРФ направила обращение председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением дать отрицательный отзыв на правительственные законопроекты о QR-кодах. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

"В связи с изложенным считаем правильным предложить вам: довести содержание настоящего документа до каждого депутата Московской городской думы… сформулировать отзыв Мосгордумы на указанные законопроекты с учетом мнения каждого из депутатов", - следует из письма.

Как отвечают авторы письма, согласно Конституции РФ, "каждый имеет право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям", но, по их словам, люди без QR-кодов лишены такой возможности.

Также авторы документа подчеркивают, что в соответствии с Конституцией РФ "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Такое ограничение возможно только на основании федерального закона в четко ограниченном перечне ситуаций. Ни в одном федеральном законе нет такого понятия, как QR-код", - говорится в письме.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
16 ноября 2021  13:43
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6 тысяч
356
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
329
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
382
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
355
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
315
Весь список