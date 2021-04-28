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Форум «Проектирование госуправления 4.0» может стать регулярным

28 апреля 2021 18:05
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Об этом на закрытии федеральной части форума «Проектирование госуправления 4.0» заявил губернатор Дмитрий Азаров.

В среду, 28 апреля, в течение нескольких часов под руководством опытных наставников более трех тысяч человек со всей России говорили о главном: как сделать работу власти более эффективной, а госуслуги - доступными и максимально понятными человеку.

Самара стала главной площадкой генерации идей по четырем трекам - «Клиентоцентричность», «Эффективность госуправления», «Оптимизация деятельности органов власти», «Привлечение и удержание талантов».

Студент второго курса Самарского университета Константин Сажнов работал с кейсами по госуправлению. Будущий юрист уверен: формат мозгового штурма открывает большие возможности для молодежи.

- Молодые люди анализируют, как развивается общественная жизнь, государство в целом, и, что немаловажно, видят критические точки, проблемы. На сессиях мы открыто говорили о них и каждый предлагал свои пути решения. Форум отличный: он учит генерировать идеи и не бояться их озвучивать, - говорит Константин.

В дискуссиях о работе с молодежью участвовала студентка СамГТУ Елизавета Андреева. Девушка уверена, что прозвучавшие предложения позволят ей реализовать себя по-новому.

- Я больше узнала о структурности работы в молодежной среде. Сейчас актуальная задача – отвлечь молодежь от виртуального мира и заинтересовать. Недостаток коммуникаций это главная причина. Каждый рассказал, как это изменить. И мы не соревновались – мы наслаждались процессом, - отметила Елизавета.

Дискуссии, за которыми в прямом эфире следили представители Агентства стратегических инициатив, Аналитического центра при Правительстве РФ, федеральных министерств и ведомств, получились насыщенными. Это отметили все спикеры и эксперты.

Реперные точки в каждом направлении озвучили модераторы. В вопросах клиентоцентричности внимание следует уделить прежде всего цифровой трансформации и наработке идей по вовлечению людей в создание городской среды.

О повышении KPI чиновников, изменении их ментальности и необходимости постоянного развития компетенций размышляли на треке «Эффективность госуправления». Участники отметили, что бережливое управление, оптимизация ресурсов, переход на современные технологии и цифровые законы помогут оптимизировать деятельности органов власти.

Чего не хватает молодым, чтобы остаться учиться и работать на малой родине, рассуждали на платформе «Привлечение и удержание талантов». Ребята сказали, что главным критерием является возможность реализовать себя, интересно жить и получать достойную оплату за свой труд. Когда все эти составляющие есть в родном регионе, уезжать желания не появится.

Завершая форум Дмитрий Азаров поблагодарил всех за участие и выразил уверенность, что озвученные подходы к проблематике и уже почти готовые кейсы «помогут мне как управленцу найти правильные подходы к эффективному управлению регионом».

- Есть русская пословица, которая гласит – одна голова хорошо, а две лучше. Сегодня у нас было не две головы, а тысячи голов. Умных, талантливых, со своими идеями и предложениями, которые, конечно, обогатили знаниями и друг друга, и форум в целом. Огромное всем спасибо и успехов на этом пути. Если вы нас поддержите, мы сделаем этот форум регулярным, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Теги: закрытие Форум

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