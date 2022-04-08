Финская почта приостанавливает доставку писем и посылок между Финляндией и Россией

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Почта Финляндии с 11 апреля на время прекращает движение почтовых отправлений (писем и посылок) в Россию и Белоруссию, а также из этих стран. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба почты.

"Почта Финляндии с 11 апреля на неопределенное время прекращает доставку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, Финляндией и Белоруссией ввиду исключительных обстоятельств", - говорится в сообщении.

Как отметила организация, вся почта, которую не удастся доставить, будет возвращена отправителям.

С 15 марта финская почта уже приостановила доставку компаниям и потребителям в России и Белоруссии коммерческих отправлений: срочных писем, экспресс-отправлений и грузовых отправлений, EMS, пишет ТАСС.