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Фетисов: «Трудовая адаптация людей с ограничениями здоровья - это основной элемент их интеграции в жизнь общества"

17 марта 2021 13:17
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В правительстве региона обсудили меры содействия трудоустройству инвалидов. 

Во вторник, 16 марта, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел первое в этом году заседание комиссии по делам инвалидов при Губернаторе Самарской области. Оно было посвящено вопросам содействия занятости инвалидов и системе подготовки детей-инвалидов к трудовой адаптации. 

Александр Фетисов напомнил: в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций инвалидов подчеркнул, что отношение к людям с ограничениями по здоровью - показатель зрелости общества и государства, критерий эффективности, «человечности» социальной политики.

«Трудовая адаптация людей с ограничениями здоровья - это основной элемент их интеграции в жизнь общества. И это те вопросы, решение которых требует именно совместной работы и максимальной включенности всех заинтересованных сторон», - отметил зампред правительства региона, обращаясь к участникам заседания.

Как доложила заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова, на сегодняшний день в Самарской области работают 21 тысяча инвалидов, это треть от общей численности людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью (72,7 тысячи инвалидов).

Участники заседания подняли вопрос о том, что необходимо усовершенствовать систему сопровождения ребенка-инвалида, начиная от школы, получения профессии и заканчивая трудоустройством. «Здесь каждая судьба – ювелирное решение», - подчеркнул Александр Фетисов.

В этой связи дано поручение актуализировать перечень профессий на региональном рынке труда, доступных для людей с инвалидностью и соответствующих их возможностям, с учётом опыта и методик общественных организаций.

Также в ходе заседания признан положительным опыт работы федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В 2020 году был организован заочный формат освидетельствования, что позволило создать благоприятные и комфортные условия получения необходимых услуг для людей с инвалидностью.

Активное обсуждение вызвали вопросы обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения: доступность социальных объектов, объектов образования, городской среды, транспорта и транспортных маршрутов, жилых домов. 

По информации уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяны Козловой, участились случаи обращений граждан в связи с отсутствием доступности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, входных групп в многоквартирных домах. 

По словам министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой, вопросы доступности социально значимых объектов нуждаются в дополнительном и серьёзном внимании.

В целях решения данной проблемы министерству строительства Самарской области и министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области поручено создать консультационно-экспертный совет с привлечением представителей общественных организаций инвалидов.

По итогам заседания утвержден региональный перечень приоритетных объектов, которые будут адаптированы с учётом потребностей инвалидов в текущем году за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда», передает пресс-служба облправительства.

 

   

 

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