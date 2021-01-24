Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина

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Facebook заблокировал аккаунт гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола. Об этом «РИА Новости» сообщил сам Рогозин.

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", — сказал агентству глава госкорпорации.

Накануне Макфол опубликовал в Twitter пост на тему демократии и либерализма в России.

Гендиректор Роскосмоса критически прокомментировал его у себя в Facebook. После этого публикацию Рогозина удалили.

"Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали "бензоколонкой", теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Мда. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте", — написал Рогозин в своем сообщении, добавив, что "в делах нашей страны мы сами разберемся".





Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / РБК