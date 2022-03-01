Я нашел ошибку
Главные новости:
У самарца украли морской контейнер с электроинструментами
У самарца украли морской контейнер с электроинструментами
Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ
Судьбу парка 60-летия Советской власти в Самаре решит Верховный суд РФ
Смертную казнь одобряют 4 из 10 россиян, на четверть меньше, чем 13 лет назад
Смертную казнь одобряют 4 из 10 россиян, на четверть меньше, чем 13 лет назад
В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов
В Самаре за миллионный долг по налогам арестовали у компании-перевозчика несколько автобусов
Задержан житель Самарского региона, объявленный в федеральный розыск за преступления в сфере компьютерной информации
Задержан житель Самарского региона, объявленный в федеральный розыск за преступления в сфере компьютерной информации
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России
Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России
Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений
Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.56
10.01
EUR 104.48
10.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России

1 марта 2022 09:42
100
Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России

Евросоюз (ЕС) вел санкции в отношении еще ряда российских бизнесменов. Об этом сообщается в понедельник, 28 февраля, в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что в санкционные списки включили главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, основателя USM Алишера Усманова, председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, а также председателя совета директоров компании «Северсталь» Алексея Мордашова, основного акционера инвестиционной компании «Волга групп» Геннадия Тимченко, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова и председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.

Также документ пополнили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместители командующего Южным военным округом Алексей Авдеев и Рустам Мурадов.

Кроме того, ЕС включил в санкционные списки российских журналистов Ольгу Скабееву, Романа Бабаяна, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна, виолончелиста Сергея Ролдугина и писателя Захара Прилепина, пишут "Известия".

Ранее в этот день Евросоюз ввел санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
739
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
28 февраля 2022  15:12
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
509
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
828
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1499
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
1007
Весь список