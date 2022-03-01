Евросоюз включил в санкционные списки еще ряд бизнесменов России

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Евросоюз (ЕС) вел санкции в отношении еще ряда российских бизнесменов. Об этом сообщается в понедельник, 28 февраля, в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что в санкционные списки включили главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, основателя USM Алишера Усманова, председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, а также председателя совета директоров компании «Северсталь» Алексея Мордашова, основного акционера инвестиционной компании «Волга групп» Геннадия Тимченко, председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова и председателя совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко.

Также документ пополнили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, заместители командующего Южным военным округом Алексей Авдеев и Рустам Мурадов.

Кроме того, ЕС включил в санкционные списки российских журналистов Ольгу Скабееву, Романа Бабаяна, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова, а также режиссера Тиграна Кеосаяна, виолончелиста Сергея Ролдугина и писателя Захара Прилепина, пишут "Известия".

Ранее в этот день Евросоюз ввел санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.