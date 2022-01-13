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Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России

13 января 2022 20:10
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Их ввели в июле 2014 года "за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины".

Евросоюз в 15-й раз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России, введенные в июле 2014 года "за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины", передает ТАСС.

"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года, - говорится в заявлении Совета ЕС. - Решение Совета ЕС основано на последней оценке выполнения минских соглашений на заседании Европейского совета (саммит ЕС) 16 декабря 2021 года. Изначально минские соглашения должны были быть выполнены к 31 декабря 2015 года".

Саммит ЕС в марте 2015 года постановил, что экономические санкции против России должны оставаться в силе до выполнения минских соглашений, не уточняя, что должно случиться, если их выполнение будет блокировать Киев.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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