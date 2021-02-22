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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что главы МИД стран сообщества решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.
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ЕС решил ввести в течение недели новые санкции против России из-за Навального

22 февраля 2021 21:46
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что главы МИД стран сообщества решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального, передает ТАСС. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

"В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение, - сказал он. - Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю".

По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека. "И мы впервые используем механизм по нарушению прав человека. Работа по введению санкций начнется сегодня", - отметил он.

На вопрос журналистов о том, кто именно войдет в черный список, Боррель сказал: "Я не могу назвать конкретных имен, так как это легальный процесс. Но это люди, которые были вовлечены в арест и суд над Навальным", - добавил он.

Боррель отметил, что главы МИД стран ЕС решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

"Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом", - сказал он, говоря о новом подходе к России.

Санкции против бизнесменов

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что сообщество не может ввести санкции против российских бизнесменов, поскольку для этого нет юридических оснований.

"Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся", - сказал Боррель, коснувшись соответствующего вопроса журналистов.

 

Фото:    EPA-EFE/Kay Nietfeld/POOL/ТАСС

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