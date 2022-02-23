Эрдоган: Турция не может отказаться от РФ, несмотря на обострение на Украине

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Турция не имеет возможности отказаться от России, несмотря на обострение ситуации на Украине. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета по возвращении из Сенегала, передает ТАСС.

"Турция не может делать выбор в пользу России или Украины. Мы нацелены на такие шаги [по разрешению ситуации], которые бы решили этот вопрос, не нанося ущерба нашим связям с этими странами", - приводит в среду слова турецкого лидера Anadolu.

При этом Эрдоган подчеркнул, что "Турция должна действовать очень чувствительно и предпринимать шаги осторожно".

Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным после переговоров с партнерами по НАТО.

Как отметил президент Турции, НАТО должна наконец определить четкую позицию по ситуации между РФ и Украиной, а также предпринять все необходимые меры.

При этом Эрдоган также выразил надежду "на скорейшее возобновление переговоров между двумя соседями Турции - Россией и Украиной".

Кроме того, президент Турции напомнил сказанную им накануне позицию о том, что Анкара считает неприемлемым решение Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Наша позиция была в заявлении МИД", - добавил он.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС