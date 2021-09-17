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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Эксперты высказываются о старте трёхдневного голосования

17 сентября 2021 15:11
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Конкурентность, интересы избирателей и легитимность.

В первый день голосования свою гражданскую позицию выразил и заместитель Председателя Общественной палаты Самарской области, Председатель общественного совета при региональном УФСИН Павел Покровский.

«Я вижу высокий уровень организационной подготовки, а также высокий интерес жителей к проводимым выборам. Это замечательно, что в течение трех дней мы выберем депутатов разных уровней. Я голосую в своей родной 29-ой  школе, поэтому сам увидел прекрасную организацию процесса. Кроме того, я сегодня дежурный. Вместе с Галиной Николаевой мы проверяем разные участки. Были в СИЗО №1, в одном из университетов, и до конца дня будем на своем посту», - прокомментировал Павел Покровский. 

Всего же за порядком и чистотой голосования в регионе следят около 5 тысяч наблюдателей, среди которых и иностранные граждане.

Большой интерес к выборам отмечают и на федеральном уровне. По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», сенатора Сергея Перминова, высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам.

«Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», — отметил Сергей Перминов. Комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели»

Сенатор отметил, что избирательная кампания 2021 года более конкурентна по сравнению с кампанией-2016. В бюллетень для голосования по федеральному округу включены списки от 14 партий. В Самарской области по пяти одномандатным округам зарегистрировано 45 кандидатов:   по восемь — в округах №158 и 161,  по девять — в округах №160 и 162,  11 кандидатов в округе №159.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно с 8 утра до 20 вечера, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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